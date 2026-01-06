Sigue la acción de la Copa Africana de Naciones y comienzan a definirse los boletos para cuartos de final. En la jornada de hoy Argelia le ganó agónicamente en tiempo extra a RD Congo y se metió entre los mejores ocho de la competición que se juega en Marruecos. El tanto definitorio fue obra de Adil Boulbina a los 119 minutos de juego. Además, Costa de Marfil, el último campeón, superó a Burkina Faso y fue el octavo equipo en pasar a la siguente fase.

No fue nada fácil para los Zorros del Desierto, que partían como favoritos en la previa por su fase de grupos arrasadora en donde ganaron los tres partidos que disputaron. No obstante, RD Congo, que peleará por un lugar en el Mundial 2026 vía Repechaje Intercontinental, dio pelea hasta el final y aguantó el 0-0 hasta llevar la historia al alargue. No obstante, cuando parecía que el duelo se definía en penales, un Boulbina que ingresó minutos antes recibió sobre la izquierda del área y sacó un gran remate a colocar que desató el festejo de los presentes en el estadio Moulay El Hassan.

De esta manera, Argelia se mete entre los mejores ocho de la Copa Africana, instancia a la que no llegaba desde 2019, justamente cuando levantó el segundo título de historia en Egipto tras vencer a Senegal en la final. En las últimas dos ediciones, los Zorros del Desierto no habían podido pasar de la fase de grupos.

Por otra parte, Costa de Marfil fue el último en meterse con su goleada sin atenuantes por 2-0 ante Burkina Faso. Los goles en el primer tiempo de Amad Diallo y Yan Diomandé encaminaron el duelo, mientras que Bazoumana Touré salió desde el banco para establecer el 3-0 definitivo. Así fue que los Elefantes, último campeón del trofeo más importante de África, sacaron boleto entre los ocho mejores y enfrentarán a Egipto por un lugar en semis.

Amad Diallo volvió a anotar y es una de las figuras de Costa de Marfil.

Así quedaron los cruces

Con los ocho equipos confirmados, la Copa Africana se tomará un par de días para retomar el próximo viernes con los duelos entre Senegal y Mali, en Tánger, y el local Marruecos contra Camerún, en Rabat. Los otros dos duelos de cuartos serán entre Argelia y Nigeria en Marrakech, y Egipto frente a Costa de Marfil en la ciudad de Agadir.

Mali - Senegal (viernes 9 de enero a las 13)

(viernes 9 de enero a las 13) Camerún - Marruecos (viernes 9 de enero a las 16)

(viernes 9 de enero a las 16) Argelia - Nigeria (sábado 10 de enero a las 13)

(sábado 10 de enero a las 13) Egipto - Costa de Marfil (sábado 10 de enero a las 16)

Los candidatos, a cuartos

No hubo sorpresas en los días previos de la Copa Africana, ya que el local Marruecos, Egipto, Senegal, Nigeria, Camerún y Mali accedieron y se medirán en cuartos. Los que más trabajaron, además de Argelia, fueron los anfitriones que ganaron apenas 1-0 ante Tanzania gracias a un tanto de su gran figura, Brahim Diaz. Otros que debieron sufrir fueron los egipcios, que sufrieron un empate tardío de Benín que los hizo ir a la prórroga, donde finalmente ganaron por 3-1.

Brahim Díaz marcó su cuarto gol en el torneo para darle la clasificación a Marruecos.

Por otra parte, Senegal no tuvo problemas ante Sudán y lo superó por 3-1, mientras que Nigeria se despachó con una gran goleada ante Mozambique. Otro de los colosos que está entre los ocho mejores fueron los Leones Indomables cameruneses, que superaron por 2-1 a Sudáfrica, que descontó sobre el final pero se despidió. Por último, Mali se impuso 3-2 en penales frente a Túnez después del 1-1 en los 90 reglamentarios y el alargue.