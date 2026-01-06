Mientras avanza el incendio en Puerto Patriada, que ya arrasó 10 viviendas y ya esparció su humo hasta el Alto Valle, brigadistas de Neuquén se sumaron a combatir las llamas para ayudar en el operativo interprovincial.

Los Brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén desde este martes se encuentran desplegados en la provincia de Chubut, trabajando activamente en el combate del incendio forestal.

Destacaron que con profesionalismo, experiencia y compromiso, el equipo se integró al operativo interprovincial, reforzando las tareas en terreno y aportando capacidad operativa en una emergencia de gran magnitud.

Desde Neuquén partieron dos camionetas y desde Junín de los Andes un minibús con 15 brigadistas, quienes se sumaron al operativo interprovincial de lucha contra los incendios forestales.

Hay alrededor de 700 turistas y pobladores evacuados, mientras el incendio arrasa con todo a su paso, incluso ya afectó viviendas. Este martes continúan los trabajos con máquinas viales, cortafuegos y brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Seis medios aéreos pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut trabajan en el lugar, junto a más de 120 brigadistas en tierra.

De acuerdo al último informe técnico, emitido anoche, el fuego en el sector conocido como Primera Cantera sigue activo y al momento afectó vegetación variada, entre ella bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos.

Por la gravedad del incendio, que por el momento parece no cesar, el intendente de El Hoyo, César Salamín, adelantó que lo más probable es que supendan la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que comenzaba esta semana.

Hasta el momento se desconocen las causas del fuego y se estima que ya habría afectado 200 hectáreas.