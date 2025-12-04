Un hombre fue detenido este jueves al mediodía por personal de la Comisaría Quinta mientras ingería bebidas alcohólicas junto a otras dos personas en la segunda rotonda de la Ruta Provincial Nº7.

Los tres sujetos se encuentran en situación de calle, dos de ellos sin requerimientos judiciales, según lo verificado por el Centro de Análisis Criminal. El tercero, un hombre de 41 años, tenía pedido de captura por hurto de vehículos, robo simple y tentativa de robo. Tendría domicilio en el barrio Sarmiento, y ante los policías manifestó tener el brazo izquierdo fracturado y por eso no pudieron esposarlo.

Además, sobre este hombre pesaba una orden de rebeldía y captura dispuesta por el Juez de Garantías Lucas Yancarelli. Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado finalmente a Sede Policial.