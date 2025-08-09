Un necesitado Independiente recibe a River en Avellaneda

Desde las 18.30, en el Libertadores de América, Independiente recibe a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Nazareno Arasa será el juez.

Por el Grupo B, River tiene una gran chance de quedar como único líder del grupo. Acumula 7 unidades y está debajo de San Lorenzo que acumula 8 luego del triunfo del jueves ante Vélez. El Millonario llega luego de ganar por Copa Argentina semana pasada 3-0 ante San Martín de Tucumán, e igualar en la tercera ante el cuervo.

Con Salas lesionado, Miguel Borja estaría desde el arranque junto a Facundo Colidio, mientras que Juanfer Quinteros podría ir desde el arranque por Lencina. Si bien el jueves el Millonario juega por Copa Libertadores, Gallardo dispondrá de lo mejor que tiene.

Por su parte Independiente, que también tiene choque de Copa pero Sudamericana, llega con urgencias de mejorar su producción, luego de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano, y caer ante Gimnasia y Talleres, sumando apenas un punto.

El miércoles visita a Universidad de Chile, por lo que pondrá un mix en el Libertadores, buscando su primer triunfo en el torneo.

Probables Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido.

Hora: 18.30.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Libertadores de América.