Neuquén regula vehículos 4x4 para excursiones de nieve y montaña: qué busca con la medida

En un encuentro celebrado recientemente, representantes de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, junto con la Subsecretaría de Transporte y la de Turismo de Neuquén, analizaron la situación actual de los vehículos adaptados para circular en entornos de alta montaña y nieve. Estos vehículos, muchas veces modificados, no contaban hasta ahora con un marco legal claro que regule su uso.

La iniciativa apunta a establecer condiciones técnicas y legales que permitan la habilitación formal de estas unidades, asegurando que las excursiones turísticas se desarrollen con seguridad y dentro de la normativa vigente.

Objetivos de la regulación

Desde el Gobierno provincial destacaron que la medida busca brindar un respaldo legal tanto a los operadores turísticos como a los usuarios y turistas. “Queremos que estas actividades se realicen con todos los controles necesarios, garantizando seguridad y respaldo legal para todos”, expresaron autoridades provinciales.

Beneficios para el turismo de invierno en Neuquén

Neuquén es uno de los destinos más elegidos para el turismo de montaña y nieve en Argentina. La regulación de vehículos 4x4 adaptados permitirá: