El presidente Javier Milei sostuvo que solo con los "pies para adelante" (muerto) lo podrán sacar los opositores de la Rosada antes del tiempo pertinente. Lo dijo en el discurso por cadena nacional, la noche del viernes, favorecido por un fuerte rating televisivo. A las pocas horas, desde su prisión, que cumple, condenada por la Justicia, en el departamento en el que vivía, la ex Cristina Kirchner le respondió con dureza y aludiendo a cuestiones de salud mental: "te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada", escribió en las redes digitales.

Cristina calificó de "gran mentiroso" al actual presidente, quien había defendido sus logros económicos como favorables para pobres, y aún, para jubilados. "tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes", sostuvo la ex presidente.

La política, así, en pleno año electoral y a poco de votar en Buenos Aires, primero, y en todo el país después, sigue con su característica de gran show, con un lenguaje satírico y teatral que parece ganarle a los meros argumentos.

El posteo de Cristina

Cristina Kirchner

@CFKArgentina

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.

Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?

P/D 1: Y haceme un favor… dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar.

Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero.

¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía.

P/D 2: Y además... y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas.