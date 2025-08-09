¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 09 de Agosto
UN CONOCIDO NO TAN VIEJO

Dos partidos en tres fechas contra Boca en La Bombonera: el extraño caso de Franco Pardo

El defensor de Racing, ya enfrentó al Xeneize en el Clausura. Ahora, jugó con la camiseta de la Academia.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 18:58
Franco Pardo, defensor de 28 años, vivió una situación poco común en el torneo Clausura de la Liga Profesional. Ya enfrentó a Boca Juniors en La Bombonera con la camiseta de Unión de Santa Fe en la segunda fecha, y este sábado volvió al Alberto J. Armando para hacerlo con Racing Club por la cuarta jornada. 

La vez anterior, fue empate a 1 entre el Tatengue y el Xeneize. Tarragona había puesto en ventaja a los visitantes hasta que cerca del final, Di Lollo puso el 1-1 gracias un centro de Leandro Paredes el día de su vuelta. Casualmente fue similar en ambos partidos.

La confianza de Gustavo Costas en Pardo

Pardo fue el último refuerzo confirmado por la Academia antes de la llegada de Marcos Rojo. El defensor tiene la confianza del técnico, que ya lo dirigió en Palestino.

El ex Unión debutó con Racing en la victoria ante Riestra por la Copa Argentina y volvió a ser titular en un partido de alta carga como el clásico contra Boca.

