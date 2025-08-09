Deportivo Rincón recibe a Cipolletti en una "final" anticipada

Desde las 15.30 el césped sintético del la cancha del predio de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces, será escenario del partido válido por la cuarta fecha de la Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025. En duelo de equipos zonales Deportivo Rincón será anfitrión de Cipolletti, en un partido que se volvió de real trascendencia, cuando hoy se cumpla para los neuquinos el cincuenta por ciento de la segunda parte de la competencia.

El encuentro será transmisión desde las 13.30, por las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El León del Norte neuquino, llega a esta jornada con una derrota y dos empates en esta instancia, por lo que necesita una victoria para no perder terreno en la tabla. Además todavía no convirtió goles ya que cayó 2 a 0 con Bolívar, e igualó 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto y Olimpo. El plantel y el cuerpo técnico quedaron conformes con el nivel del equipo pero saben que este sábado solo les sirve un triunfo.

Casi con seguridad, no podrán ser de la partida el defensor sanjuanino David Díaz, ni el volante cordobés Emmanuel Giménez, que salieron lesionados en el Roberto Carminatti, producto de infracciones casi "criminales", y que debieron merecer la expulsión del árbitro Diego Novelli Sanz, que perjudicó al club neuquino, con fallos favorable a Olimpo, como ya había ocurrido.

El Albinegro quedó libre en la primera fecha y no tuvo un buen debut al perder 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz en Córdoba. La fecha pasada, se pudo recuperar con un importante 3 a 1 ante Kimberley en La Visera de Cemento.

Para este encuentro, espera poder contar nuevamente con el capitán Yair Marín y el goleador Cristian Ibarra. Los dos estuvieron ausentes el último partido, esta semana entrenaron n pero aún está en duda su presencia.

Probables Formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Esteves o Ezequiel Avila; Federico Moreno, Daniel Carrasco, Facundo Miguel Ezequiel Ávila o Agustín Lezcano, Fernando Riquelme o Sebastián Jeldres y Ramón Villalba. DT: Duilio Botella.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín o Jeremías Langa, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Gonzalo Lucero; Leandro Vella y Cristian Ibarra o Ricardo Dichiara. DT: Daniel Cravero.

Hora de Inicio: 15.30

Árbitro: Jorge Etem (Liga de Mendoza)

Estadio: Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces