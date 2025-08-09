Polémico: quisieron prender fuego el monumento a Eva Perón en Centenario

La mañana de este sábado comenzó con tensión en una plaza del barrio Sayhueque, en Centenario, donde desconocidos intentaron prender fuego el monumento a Eva Perón. El hecho ocurrió a metros de las viviendas y movilizó a los bomberos locales, que lograron intervenir antes de que las llamas provocaran daños mayores.

Según informó Centenario Digital, el incendio se originó en la parte baja de la estructura, en un pequeño acceso donde encendieron el fuego. Los voluntarios realizaron tareas de enfriamiento para garantizar que la estatua no sufriera afectaciones.

Vecinos señalaron que detrás del monumento suelen reunirse trapitos y personas en situación de calle. El ataque generó malestar y comentarios encendidos en la comunidad, sobre todo por el fuerte valor político y simbólico que representa la figura de Eva Perón.