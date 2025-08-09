Boca Juniors busca cortar la racha negativa ante Racing en el Clausura 2025

Boca Juniors atraviesa una etapa complicada en el Torneo Clausura 2025, sumando ya once partidos consecutivos sin victorias. El equipo de la Bombonera llega a la cuarta fecha con la necesidad urgente de revertir esta mala racha y mejorar su rendimiento, especialmente frente a su público, donde no ha logrado consolidarse.

En contraste, Racing Club presenta un presente alentador. Bajo la dirección de Gustavo Costas, La Academia acumula seis triunfos en sus últimos ocho encuentros oficiales y se apoya en la figura de Adrián “Maravilla” Martínez, quien lleva 16 goles en 25 partidos en lo que va del año. Además, Racing ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos con Boca, lo que alimenta las expectativas de un nuevo triunfo.

En el último duelo entre ambos, correspondiente al Torneo Apertura 2025, Racing se impuso 2-0 con festejos de Marcos Di Cesare y Gabriel Arias, mientras Edinson Cavani quedó desconsolado. Este antecedente reciente pone presión extra sobre Boca para cambiar la historia en este clásico de Avellaneda y Buenos Aires.

Para quienes buscan apostar en este encuentro, los mejores pronósticos sugieren que Racing es favorito con una cuota de 4.00 para ganar, mientras que la opción de que ambos equipos anoten se paga a 1.82 con la probabilidad de que no suceda. Adrián Martínez, con su gran actualidad goleadora, cotiza en 3.15 para marcar en cualquier momento del partido.

El análisis de los últimos partidos muestra que tanto Racing como Boca han protagonizado juegos cerrados, donde en la mayoría de los casos solo uno de los equipos logró convertir. Esta tendencia se refleja en que cuatro de los últimos cinco encuentros de Boca en el torneo local tuvieron goles de un solo lado, mientras Racing mostró una dinámica similar en sus recientes cuatro duelos oficiales.

Las cuotas actuales para el partido son: Victoria de Boca Juniors a 2.27, empate a 2.80 y triunfo de Racing Club a 4.00. Estas cifras, proporcionadas por Betano al momento de la publicación, pueden variar conforme se acerque el encuentro.

En la previa, el historial reciente favorece a Racing con resultados destacados como:

• Racing Club 2-0 Boca Juniors (Torneo Apertura 2025)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Liga Profesional 2024)

• Boca Juniors 4-2 Racing Club (Copa de la Liga 2024)

• Racing Club 2-1 Boca Juniors (Copa de la Liga 2023)

• Racing Club 0-0 Boca Juniors (Copa Libertadores 2023)

Con este contexto, Boca Juniors enfrenta un desafío importante para cortar su mala racha y responder a la presión de su hinchada, mientras Racing busca continuar su senda positiva y consolidarse como protagonista del Clausura 2025.

Claves para entender el choque entre Boca Juniors y Racing Club