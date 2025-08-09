Se filtró cómo y dónde será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En medio de un presente cargado de proyectos y viajes, comenzaron a circular nuevos datos sobre uno de los eventos más esperados por los fanáticos: el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Aunque la pareja ha intentado mantener bajo llave muchos aspectos de su vida privada, las filtraciones en redes sociales volvieron a encender la curiosidad del público.

El rumor tomó fuerza cuando Pochi, periodista detrás de la cuenta Gossipeame, respondió a la pregunta de un seguidor en Instagram sobre si la unión sería este año. Con seguridad, aseguró que el enlace no se celebrará en 2025, sino el próximo año, y que el lugar elegido sería nada menos que Argentina. Este dato puso a los seguidores en modo cuenta regresiva.

La confirmación del compromiso no fue casual. El periodista Gustavo Méndez reveló en el programa Mujeres Argentinas que la propuesta de matrimonio se concretó en un viaje romántico por Marruecos. Según su relato, Rodrigo De Paul sorprendió a la cantante con un momento íntimo en un escenario de ensueño, marcando un hito en su historia de amor.

Ese instante, descrito como un punto de inflexión para ambos, se convirtió en la prueba más clara de que los rumores que circulaban desde hace meses tenían fundamento. Las imágenes que surgieron posteriormente en redes sociales no hicieron más que alimentar la expectativa sobre los planes a futuro de la pareja.

Poco después, Tini Stoessel acompañó a Rodrigo De Paul en un momento clave de su carrera: su incorporación al Inter de Miami. Allí se los vio inseparables, compartiendo gestos de complicidad frente a las cámaras y rodeados de sus familias. Para muchos, esa aparición pública fue una muestra más de la solidez de la relación.

Méndez también sumó otro dato revelador: Rodrigo De Paul le habría confiado a sus amigos que la casa que adquirió en Miami está pensada como el hogar definitivo para la pareja. Este detalle deja en claro que, más allá del casamiento, el compromiso de construir una vida juntos ya es una realidad.

El hecho de que la boda se realice en Argentina refuerza el vínculo que ambos mantienen con sus raíces, a pesar de las obligaciones internacionales que los llevan a pasar gran parte del año en el exterior. Sin dudas, el evento promete ser uno de los más mediáticos del próximo calendario.

Mientras tanto, los fans aguardan más detalles sobre la fecha, los invitados y la celebración. Lo cierto es que, con cada filtración, crece la ansiedad por ver a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decir “sí, acepto” frente a todos.