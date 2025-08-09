Así fue la nota de Marley a Mauro Icardi: ¿habló de Wanda Nara?

La reciente entrevista de Marley a Mauro Icardi en Por el Mundo (Telefe) despertó un gran interés entre los televidentes y en las redes sociales. El encuentro, que se desarrolló en Turquía, tuvo un condimento extra: el supuesto malestar que habría generado en Wanda Nara al enterarse de que su amigo y colega en el canal visitaría al futbolista para una charla distendida.

Durante la conversación, Mauro Icardi evitó referirse a su vida sentimental y a los conflictos que en su momento lo vincularon con la empresaria y con la actriz Eugenia “China” Suárez. En cambio, eligió centrarse en aspectos de su vida cotidiana en Estambul, donde reside desde hace tres años.

Mauro Icardi explicó que lleva una rutina tranquila, con poca exposición pública. “Entreno todos los días y el centro de prácticas me queda cerca de casa. No suelo salir mucho, aunque hace poco conocí la mezquita”, comentó. También reveló que siempre se desplaza con seguridad y chofer, visitando lugares puntuales para evitar el contacto con la multitud de fanáticos que lo siguen.

Pese a reconocer que aún le queda mucho por descubrir de la ciudad, el jugador se mostró optimista de que en el futuro tendrá tiempo para recorrerla con más calma. Su respuesta dejó abierta la posibilidad de hacerlo acompañado de su pareja, aunque no mencionó nombres.

La entrevista coincidió con la difusión de un video que volvió a poner en el foco a Mauro Icardi y a la China Suárez. Las imágenes, difundidas por el ciclo En lo picante, fueron tomadas durante una salida familiar junto a Rufina, hija mayor de la actriz.

En el clip, el delantero camina unos pasos por delante mientras la actriz avanza con la niña. Aunque la escena parecía inofensiva, varios usuarios de X analizaron los gestos e interpretaron un posible intercambio de palabras entre los adultos en plena calle.

Entre las especulaciones surgió que Rufina permanecerá en Estambul para iniciar el ciclo escolar en un exclusivo colegio, mientras que Magnolia y Amancio, hijos de la actriz con Benjamín Vicuña, regresarán a la Argentina junto a ella.

Más allá del revuelo mediático, Mauro Icardi continúa concentrado en su carrera y en sus proyectos en Turquía. Incluso se habla de una posible mudanza a una nueva residencia, lo que reforzaría la intención de instalarse de manera definitiva en el país.