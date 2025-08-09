Confirmado: el duelo entre Deportivo Rincón y Cipolletti será sin público visitante

En las últimas horas las redes sociales, cuando no, volvieron a convertirse en protagonistas, de cara al partido que sostendrán esta tarde desde las 15.30 válido por la cuarta fecha de la Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025, en duelo de equipos zonales Deportivo Rincón recibirá a Cipolletti. en el césped sintético del la cancha del predio de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces.

Tanto en Instagram, Facebook, Twitter, se pudo leer que hinchas del albinegro estaban armando el viaje al norte de la provincia de Neuquén, para alentar al club de sus amores. La intención era viajar en autos particulares, combis y hasta un colectivo.

Desde la dirigencia del León Norte emitieron un comunicado especificando que no se permitirá el ingreso de público visitante. Es sabido que algunos fanáticos del club valletano suelen hacerse presentes cuando el equipo juega fuera de casa, más allá de que no está permitido formalmente. Así ocurrió en la visita del albinegro a Monte Maíz para jugar con Argentino.

En este caso, desde la institución neuquina destacaron que habrá controles en las rutas y en la Ciudad Deportiva para cumplir con esa normativa.

El encuentro será transmisión desde las 13.30, por las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.