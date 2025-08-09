Senillosa celebra: casas nuevas, gas y asfalto en tiempos de recortes

Mientras en gran parte del país las obras públicas se frenan, en Senillosa las máquinas no paran. El 74° aniversario de la localidad llegó con tres noticias que impactan de lleno en la vida de los vecinos: diez familias recibieron su casa propia, se inauguró una red de gas natural que beneficiará a más de 500 hogares y se asfaltaron ocho cuadras clave para la circulación diaria.

La jornada contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, acompañado por funcionarios provinciales y autoridades locales. Las nuevas viviendas —con una inversión de más de 700 millones de pesos— incluyen cinco unidades de dos dormitorios, tres de un dormitorio y dos monoambientes, construidas íntegramente con mano de obra neuquina.

Gas para más de 500 familias

Uno de los anuncios más esperados fue la habilitación de la red de gas domiciliaria en el barrio CH: un tendido de 9.260 metros que alcanza a 21 manzanas y cambia la realidad de 520 familias. La obra se concretó con aportes provinciales reintegrables y ejecución municipal.

Calles más seguras y transitables

El plan de mejoras incluyó también la inauguración de ocho cuadras de asfalto en arterias muy transitadas por colectivos, transporte de carga y autos particulares. Estas obras conectan barrios históricos con sectores más nuevos y facilitan la movilidad en toda la ciudad. El intendente Lucas Páez adelantó que para diciembre esperan alcanzar las 81 cuadras asfaltadas, una cifra récord para la historia de Senillosa.

Con estas obras, la localidad no solo mejora su infraestructura, sino que reafirma un camino de gestión que sigue avanzando incluso en tiempos de recortes y ajustes a nivel nacional.