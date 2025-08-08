Final polémico para la pelea del "Potro" Luis en Libia

El boxeador roquense Cristian "El Potro" Luis ante el cubano Ismaikel "Mike" Pérez, donde estaba en juego el título intercontinental crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) quedó sin decisión luego de que el boxeador caribeño lanzó un golpe, que impactó en el rionegrino, después de la campana del cuarto asalto, en la velada que se llevó a cabo en el estadio Martyrs of Benina, Libia.

Al cierre del asalto, el centroamericano golpeó a Christian Luis luego del sonido de la campana y el patagónico quedó afectado cayendo primero al piso y luego intentó rehabilitarse en su rincón. No pudo recuperarse en los cinco minutos que establece el reglamento para estos casos. El argentino no pudo continuar y todo terminó en No Contest.

El médico atendió al rionegrino y confirmó que no podía seguir. Finalmente, el fallo de la pelea fue sin decisión y la corona continúa en manos del cubano. No hubo descalificación para Pérez, tampoco fueron a las tarjetas y el fallo generó polémica y muchas dudas.

El rionegrino Christian Luis protagonizó un polémico combate ante el cubano "Mike" Pérez.

En el combate, Pérez se mostró superior en los dos primeros rounds, pero luego Luis creció y llegó con buenos impactos sobre el cubano. El cuarto round fue el mejor del roquense.

La velada en África quedará en la historia del boxeo nacional, ya que en el mismo festival, el santafesino Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino pluma de la AMB, noqueando al mexicano Sergio Ríos y sumándose a la élite del boxeo argentino. Cuello se convierte en el segundo campeón del mundo argentino en la actualidad, sumándose a Fernando "El Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca. Además se inscribe como el 43° campeón mundial en toda la historia del boxeo nacional.

Cabe destacar que en el festival en Libia también vio el triunfo de otro argentino: Josué Agüero, quien mantuvo su invicto y se consagró campeón Gold Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo tras derrotar al mexicano Diego Alemán por decisión unánime.