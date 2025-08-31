Argentina le ganó con autoridad a Canadá y se metió en la final de la AmeriCup

La selección Argentina de básquet venció 83-73 a Canadá en las semifinales de la AmeriCup que se disputa en Mangua, Nicaragua, y buscará repetir el título continental ante Brasil, hoy domingo 31/8 a las 21.10 hs.

El equipo de Prigioni, integrado por una gran cantidad de juveniles, hizo el cotejo perfecto, dominó las acciones y no corrió riesgo ante el elenco norteamericano. 24-9 terminó el demoledor primer cuarto y al descanso se fue arriba 46-29.

En el tercer cuarto el alto porcentaje de triples se mantuvo, cerró el periodo 66-42, y en el último fue inteligente para no correr riesgos en el resultado, pese a la búsqueda del equipo canadiense.

José Vildoza fue la máxima figura del partido, con 26 puntos (7/8 en triples) y 6 asistencias, acompañado de Gonzalo Corbalán (12 tantos) y Juan Fernández (11). Además, el equipo tuvo un 43% en triples.

Ahora se viene la gran final ante Brasil, que en primer turno superó a Estados Unidos 92-77 en un cotejo que llegó a estar 20 puntos por debajo y con un sólido 34-9 en el último periodo, se quedó con el triunfo.

La gran final esta noche desde las 21.10hs, Argentina viene de ganar la edición del 2021 justamente en Brasil ante el dueño de casa, esta vez buscará repetir la conquista con un plantel juvenil.