Argentina ganó un partidazo ante Puerto Rico y es semifinalista de la AmeriCup

En su mejor partido en el torneo, la Selección Argentina de básquet venció 82-77 en tiempo extra a Puerto Rico en los cuartos de final de la AmeriCup de Nicaragua. Los conducidos por Pablo Prigioni levantaron el nivel mostrado hasta el momento y, con una gran dosis de carácter, dieron vuelta un partido adverso ante los boricuas para meterse así en semifinales del certamen en el que están defendiendo el título. Las semis serán este sábado ante Canadá, que anoche venció con claridad a Colombia por 94-56.



Tras unos primeros minutos de paridad, con bajo goleo de las dos partes, Argentina consiguió un parcial de 12-0 promediando el cuarto inicial para cerrar arriba 18-11. La reacción de Puerto Rico no tardó en llegar y rápidamente emparejó las acciones apoyándose en un tridente ofensivo que le causó problemas al elenco nacional: Alfonso Plummer, Ismael Romero y José Alvarado, el hombre NBA de los caribeños. De la mano de ellos, el elenco caribeño impuso su ritmo y se llevó el segundo cuarto por 24-18 para cerrar abajo por la mínima: 36-35.

La vuelta de los vestuarios siguió con la misma tónica, Puerto Rico siguió con el control y pasó al frente con cuatro triples ese tercer parcial de la mano de Alvarado (totalizó 25 puntos con 7 triples). También tuvieron la presencia de Romero (19p) que complicó en la pintura en el final. Del otro lado, José Vildoza mantuvo el goleo argentino con sus tiros para un equipo nacional al que le costó concretar y terminó yéndose abajo por ocho al último cuarto.

Sin embargo, en esos últimos 10 minutos aparecieron el despliegue defensivo y el carácter del equipo con Juan Fernández y Nicolás Brussino como abanderados. La defensa zonal dio soluciones a Argentina, que de a poco se acercó y logró ponerse a una posesión de distancia a falta de 5 minutos. Desde allí el marcador alternó entre algunos errores que devolvieron la ventaja a los boricuas, reacciones de los de Prigioni con Fernández en la pintura (18 puntos, nuevamente goleador), más algún tiro de Vildoza (también sumó 18) y Brussino.

Sin dudas el apoyo estuvo en lo defensivo, con un gran trabajo tanto en la defensa permietral como cuando los caribeños buscaban el aro y eso abrió chances de ponerse en ventaja, pero ni Juani Marcos ni Corbalán acertaron de tres a segundos para el final. Fernández clausuró la pintura con las ayudas y 4 tapas (8 en total), y dos libres de Corbalán restablecieron la igualdad en 70 a falta de 21 segundos. En la última, Alvarado intentó de tres pero falló y el duelo se fue al tiempo extra.

Fernández fue clave con 18 puntos y un enorme registro defensivo para la victoria. (Foto: X @cabboficial)

Allí, Argentina sacó a relucir su mayor temple y apareció Juani Marcos para ponerse el equipo al hombro en el arranque del suplementario. Con buenas penetraciones le dio ventajas mínimas. Puerto Rico lastimó con un triple más de Plummer y jugadas de Alvarado, pero éste tuvo que salir por lesión tras una caída. Ya en los minutos finales el combinado nacional se adueñó definitivamente del encuentro manteniendo la rigidez defensiva y lo definió con caídas de Fernández en la pintura, cerrando así un enorme triunfo por 82-77 y la clasificación a semifinales.

Una victoria que puede ser más que una clasificación para Argentina. Ante un rival duro que parecía estar cerca de eliminarlo, el cambio a defensa en zona y la dureza con la que se ejecutó le dio un sacudón de confianza tanto al quinteto como a los que iban ingresando para revertir una historia adversa ante un Puerto Rico con buenos jugadores del otro lado. Ahora, frente a Canadá, el desafío de los de Prigioni será aferrarse a esta versión para meterse en la final del certamen.