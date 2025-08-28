Luego de un debut que requirió una remontada de cinco sets, Francisco Cerúndolo sufrió una dura derrota en cinco sets frente al suizo Leandro Riedi y quedó eliminado en segunda ronda del US Open 2025. El argentino, número 19 del ranking ATP, llevaba dos sets de ventaja pero el helvético remontó, lo llevó al quinto set y allí terminó imponiéndose para propinarle una derrota muy dura a Fran, que sigue sin poder pasar la segunda fase en el último Grand Slam del año.

Después de una espectacular remontada ante Matteo Arnaldi en cinco sets, su primera victoria estando 0-2 en un Grand Slam, el duelo de segunda ronda llegó en un contexto particular del Bocón, marcado por la incertidumbre de una reciente lesión abdominal que tuvo en el Masters 1000 de Toronto. Su oponente llegó a la segunda ronda tras atravesar la qualy y eliminar al español Pedro Martínez en su debut en el cuadro principal y hoy dio el batacazo ante Cerúndolo para medirse en la siguiente instancia ante el ganador del cruce entre el ruso Karen Khachanov y el polaco Kamil Majchrzak.

El partido arrancó de manera favorable para el argentino, que a pesar de las 4 doble faltas que tuvo con el servicio desarrolló un set muy prolijo con sus golpes (apenas 7 errores no forzados) y tomó la única chance de quiebre que le dejó Reidi, para sumar tres games al hilo. Además, en un complicado juego de servicio que otorgó siete chances de quiebre al suizo, Cerúndolo supo sacarlo adelante y de esta manera, la primera manga fue 6-3 en su favor.

Cerúndolo, único argentino que queda en el US Open, viene de un durísimo partido ante Arnaldi.

La historia fue similar en el segundo capítulo, que mostró nuevamente a un Bocón cómodo dentro del duelo. Un rápido quiebre en el tercer game aprovechando un errático juego del helvético asentó su ventaja y desde ahí el porteño de 26 años siguió mostrando buenos pasajes con su derecha y, sacando el juego que cerró el set con su saque, no tuvo dificultades sirviendo. 6-4 y parecía que la victoria se encaminaba.

Más aún dio esta sensación cuando el mejor tenista nacional consiguió una nueva ruptura temprana. No obstante, los errores no forzados empezaron a aparecer y los problemas con el saque le dieron vida a un Reidi que volvió al partido complicando al argentino con su potente drive para igualar con un quiebre y luego ponerse 3-2. Para colmo, Fran terminó dejando escapar inesperadamente el set pasando el 40-15 a favor a terminar cediendo su saque por segunda vez en el set para Riedi que terminó descontando 6-4.

Cerúndolo empezó con los errores y enojos y el partido se le complicó.

El cuarto set mostró quizás el momento más bajo de Fran, que pasó de sacar 1-2 y 40-0 a terminar cediendo su servicio perdiendo cinco puntos al hilo. El suizo, más suelto y acertado, sacó ventaja de 4-1 con el saque. No obstante, Cerúndolo volvió al encuentro aprovechando ciertas dudas de su rival y tras un luchado séptimo juego encontró un quiebre y la igualdad. Sin embargo, en el décimo juego volvió a flaquear mostrando altibajos: una doble falta ante el break point de Riedi le otorgó al europeo el set con el 6-4 y la igualdad.

La historia iba a definirse en un quinto set en donde el albiceleste tuvo un buen indicio al llevarse un luchado game de saque de Riedi. No obstante, otra vez los problemas con el servicio le costarían muy caro a Cerúndolo quien no solamente falló al confirmar el quiebre, sino que perdió cuatro games al hilo y quedó contra las cuerdas. Con el 5-2 a favor, el suizo no dudó y fue a cerrarlo con el saque del argentino, consiguiendo un nuevo quiebre para cerrar una enorme victoria por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

Del lado del argentino significa una durísima caída, no solamente por la ventaja desperdiciada o el rival con poca experiencia en estos contextos, sino por la manera. Cerúndolo se va del US Open con 52 errores no forzados, 12 doble faltas y otrorgando 21 chances de quiebre, con una reacción de frustración demasiado rápida ante las primeras adversidades que le terminaron costando una eliminación inesperada que le pone un amargo fin al camino del tenista argentino mejor rankeado.