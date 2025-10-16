Un camión con metanol chocó en la ruta 22 cerca de Choele Choel

Un choque entre un camión cisterna con metanol y una camioneta mantuvo en vilo a bomberos, policías y automovilistas a la altura del kilómetro 993 de la ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel. El transporte de carga rozó con sus ruedas con el lateral de una Chevrolet Tracker que invadió su carril. Aunque no hubo heridos se vivieron momentos de mucha tensión por la peligrosidad del combustible transportado.

Todo sucedió alrededor de las 16 horas, cuando el conductor del camión Volvo que se dirigía desde Plaza Huincul hacia Zárate, se vio obligado a realizar una maniobra defensiva hacia la banquina. Según relató, el vehículo que circulaba en sentido contrario, invadió su carril. El volantazo evitó un choque frontal, pero no alcanzó para impedir el roce: la Tracker impactó contra el eje del camión y el semirremolque.

Como consecuencia del golpe, el auto quedó atravesado sobre la calzada, bloqueando el paso en ambos sentidos. La escena fue tensa: un camión con metanol detenido, un vehículo cruzado en plena ruta, y la incertidumbre de qué podía pasar si la situación se agravaba.

La camioneta impactó contra las duales del camión Volvo que transportaba metanol desde Plaza Huincul

En pocos minutos llegaron los Bomberos Voluntarios de Choele Choel y personal de la Comisaría 8° y del Cuerpo de Seguridad Vial que montaron un operativo de seguridad por el alto poder inflamable del metanol y la enorme dificultad de divisar la llama de este combustible con luz de día.

También se acercó un equipo de salud local, que examinó al conductor del automóvil, un hombre de unos 60 años oriundo de Bahía Blanca. A pesar del susto, no presentaba lesiones y no fue necesario trasladarlo. El chofer del camión tampoco requirió asistencia médica.