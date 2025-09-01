La victoria de Boca en Mar del Plata ante Aldosivi terminó con una nueva mala noticia en materia lesiones: Agustín Marchesín salió lesionado sobre el final del partido y el parte médico oficial indica que ya es una realidad que se perderá el partido ante Rosario Central. A falta de casi dos semanas para el duelo, la decisión de Miguel Ángel Russo es que Leandro Brey sea su reemplazante, hoy por encima en la consideración por sobre Sergio Romero.

Como habían predicho los gestos al ser sustituido el domingo, Marchesín tiene un desgarro en el gemelo derecho y así lo confirmó el parte oficial de Boca. Su lesión se produjo en el final del encuentro que el Xeneize ganó 2-0 en Mar del Plata frente a Aldosivi, donde el guardameta sintió un "pinchazo" en la zona tras gambetear a un rival y salir jugando.

Marchesín se desgarró y es baja confirmada para el duelo ante Central. (Foto: Reuters)

La elección del arquero de 22 años responde al presente suyo con respecto a particular de Chiquito, que hoy está relegado. Desde su operación de limpieza en la rodilla a principios de años, que le demandó dos meses de recuperación, Romero es el tercer arquero. No obstante, el quiebre de su ciclo en Boca fue tras el Superclásico en La Bombonera de 2024, donde tuvo un incidente con un plateísta que le costó una posterior sanción interna y la pérdida de la titularidad a manos de Brey en aquel momento.

Chiquito viene de ser convocado para el partido frente a Aldosivi, pero ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Su contrato vence a fin de año y, salvo una situación inesperada, se marchará en condición de libre sin sumar minutos en esta temporada. De hecho, el arquero fue sondeado por Newell's en el anterior mercado de pases y su predisposición era la de un traspaso, pero finalmente la gestión no prosperó.

Brey vuelve a estar de arranque

Es así que el surgido en Los Andes, que había agarrado el arco durante la segunda parte de 2024 y destacó en una serie de penales ante Gimnasia (LP) por Copa Argentina, volverá a ver minutos en La Bombonera en unos días. Su último encuentro de titular fue el 29 de enero pasado, en un 1-1 ante Unión. En el medio, su recordado ingreso por Marchesín antes de los penales con Alianza Lima que significaron la eliminación del Xeneize en Copa Libertadores había sido su última aparición antes del fugaz ingreso del domingo ante Aldosivi.