Se confirmó la llegada del offside semiautomático al Brasileirao a partir de 2026

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, confirmó que el Brasileirao tendrá tecnología de offside semiautomático. El titular de la entidad explicó que la intención es empezar a utilizarlo en la temporada 2026, reforzando que la medida es parte de un proceso de modernización del arbitraje brasileño.



"Ya contamos con un estudio. Estamos avanzando con él para implementar el fuera de juego semiautomático a partir del próximo año. Queremos modernizar y dar formación continua al arbitraje para mejorar el nivel de nuestros árbitros y aportar aún más transparencia a nuestros campeonatos", afirmó.

Incluso con la previsión de implementación, el presidente de la CBF enfatizó que aún no hay una definición sobre la fecha exacta en que la herramienta comenzará a ser utilizada en las competiciones del calendario nacional. "Estamos estudiando la fecha de inicio porque también necesitamos capacitar a los árbitros. Así que hay todo un proceso antes de decir: 'No sé si será para la competición A, qué competición comenzará'. Pero en 2026, tendremos fuera de juego semiautomático", destacó.



Samir también destacó que los costos de adecuación de los estadios y otros gastos relacionados con la implantación del recurso serán cubiertos íntegramente por la propia CBF, sin que haya ningún cargo repercutido en los clubes. El presidente también comentó sobre las posibles repercusiones en caso de cambios en la ventaja de jugar como local, señalando que no habrá perjuicios, ya que la organización garantizará la presencia de la tecnología en todos los estadios que alberguen partidos de la Serie A. Según el director, esta cobertura elimina los riesgos para el funcionamiento de la herramienta en partidos que eventualmente se trasladen a otras sedes.