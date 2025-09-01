Argentino de Monte Maíz derrotó a Costa Brava y festejó Rincón

Deportivo Argentino de Monte Maíz derrotó por 3 a 2 a Costa Brava de General Pico (La Pampa) en el partido que cerró la séptima fecha de la Zona 1 -uno de los nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025.

El encuentro se disputó este lunes por la tarde en la localidad del sudeste cordobés bajo el arbitraje del chaqueño Guillermo González, se postergó para hoy debido a los casi 200 milímetros de agua que cayeron entre viernes, sábado y domingo por la madrugada en la zona.

Gianfranco Baier, Ramon Lentini y Jorge Tejada anotaron para los cordobeses, mientras que Joaquín Vivani y Brian Alférez convirtieron para los pampeanos.

El resultado benefició a Deportivo Rincón, ya que los neuquinos tuvieron fecha libre, y apenas fueron alcanzados por Atenas de Córdoba que empató en Bahía Blanca ante Olimpo. La derrota de Cipolletti ante el líder Ciudad de Bolívar en el alto valle y el empate en Mar del Plata entre Kimberley y Villa Mitre de Bahía Blanca, también cayó bien en el norte neuquino. Los que orienta Pablo Castro saben que dependen de ellos para llegar a estar entre los cuatro primeros por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026 y acceder al quinto lugar que te permitirá jugar la Copa Argentina del año venidero.

En cuanto al partido disputado en el Modesto Marrone, el conjunto pampeano no jugó bien el primer tiempo, en donde las desconcentraciones y los errores en defensa, sumados a un "armado" que pretendió ser ofensivo pero que no lo fue, terminaron condicionando el resultado desfavorable ya que los cordobeses lograron sacar dos goles de ventaja y se fueron al descanso ganando 2 a 0, con un gol de tiro libre de Gianfranco Baier -quien sorprendió a Luciano Silva- y otro tanto de Ramón Lentini luego de un despeje defectuoso de Joaquín Garoni y una tardía salida del propio Silva.

Argentino de Monte Maíz ganó como local y quedó a un paso de la clasificación a la tercera fase

En el segundo tiempo los del norte pampeano mejoraron ostensiblemente a partir de las tres variantes que introdujo el cuerpo técnico pero fundamentalmente con el cambio de esquema y el ingreso de Lautaro Ibarra y Alex Sosa que le dieron otra dinámica al equipo. Justamente entre ellos dos se armó la jugada que derivó en el gol del descuento convertido por Joaquín Vivani a los 17 del complemento. El 1-2 en el resultado otra vez devolvió la confianza en el equipo y Costa fue por el empate. En la jugada siguiente nomás lo tuvo cuando Alexis Bonet -arquero de Argentino- metió una atajada tremenda ante un remate de derecha de Nicolás Pacheco que había llegado por izquierda cerca del área grande.



Un parate que tuvo el encuentro con Costa dominando y buscando la igualdad -al abrirse los picos del riego de la cancha- llevaron a empujones entre jugadores de los dos equipos y especialmente a la desconcentración del equipo pampeano. Volvió a aprovechar Argentino esto y convirtió el tercero luego de un tiro de esquina a través de Jorge Tejada.



Costa Brava siguió buscando y tuvo varias llegadas que terminaron en muchos tiros de esquina pero el último descuento llegó en el último de ellos, cuando iban 54 minutos del segundo tiempo. Brian Alferez conecta en el primer palo, el balón se desvía en un defensor y se mete en el segundo.

Así quedó sellada la victoria por 3 a 2 de "El Raya" que se aseguró su participación en la Copa Argentina 2026 y le permitió a Deportivo Rincón tener esperanzas para lo que resta de la segunda fase.



