El Torneo Regional Federal Amateur no tiene fecha de inicio

Vuelve el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 empieza a tomar forma y en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aceleran en los detalles de lo que será el campeonato.

El primero de ellos tiene que ver con la fecha de inicio. Existen dos probables de inicio, pero distanciadas entre si y que tienen un factor en común: las elecciones legislativas a nivel nacional pactadas para el 26 de Octubre: Ellas son el 12 de Octubre y el 2 de Noviembre.

En caso de elegir el domingo 12, se jugará por dos semanas y habrá un parate obligado en el medio de la fase de grupos, algo que, parece, se pretendería evitar. Es por eso que la del 2 de Noviembre surge como firme alternativa y una vez iniciada la competencia, no habría que hacer detenciones ni jornadas entresemana para recupar calendario, a excepción del habitual por las fiestas. De todas maneras, será el Consejo Federal a la brevedad quien tomará una decisión.

El formato, no tendrá variantes a lo que fueron las últimas temporadas y ha rendido grandes réditos por su regionalización. Zonas de grupos y posteriores fases playoffs es el modelo elegido. En cuánto a los ascensos, se mantendrán los mismos 4.

Otro punto a tratar son las licencias deportivas. En las últimas se comenzó con la recepción de carpetas y posterior evaluación de cada pedido. A la par y desde hace varios meses, la Comisión de Homologaciones trabaja en la aprobación de las ligas y sus plazas correspondientes.

De la misma forma se inició con el listado oficial de equipos, que todavía está en fase preliminar, más allá de algunas confirmaciones de clubes de ligas que ya tienen su torneo y sus lugares aprobados por el Consejo Federal.

Hasta el momento son 21 equipos de la Región de la Patagonia, que ya están confirmados y a la espera de definiciones en torno a clubes que han solicitado invitaciones y/o las conocidas licencias deportivas para tomar parte de la competencia.

Por Neuquén, representando a LiFuNe, como liga única ya están confirmados, Alianza (Cutral Có), Maronese (Neuquén capital), A.D.C.D. Patagonia (Neuquén capital), Petrolero Argentino (Plaza Huincul) y San Patricio (San Patricio del Chañar).

En tanto, Río Negro hasta el momento tienen su plaza asegurada, ️Atlético Regina (Villa Regina), La Amistad de Cipolletti por la Liga Deportiva Confluencia con asiento en Cipolletti, Estudiantes Unidos, y Puerto Moreno de la Liga de San Carlos de Bariloche, (Bariloche), Talleres de San Antonio Oeste y Deportivo Villalonga de la homónima ciudad de la provincia de Buenos Aires, que representarán a la Liga Rionegrina con sede en Viedma.

En tanto por Chubut ya tienen su participación asegurada, Alianza Fontana Oeste (Puerto Madryn), Huracán (Trelew), J. J. Moreno (Puerto Madryn) y Racing Club (Trelew) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia de la misma liga del sur de la provincia.

Por Santa Cruz, Atlético San Julián (Puerto San Julián) de Liga de Fútbol Centro, Deportivo Esperanza (El Calafate) y Escorpión Fútbol Club (Río Gallegos) de la Liga de Fútbol Sur de la capital provincial, Nocheros (Las Heras) y Camioneros (Caleta Olivia) de la Liga de Fútbol Norte.