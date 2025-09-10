Otamendi, expulsado en su último partido de Eliminatorias: ¿cuándo y cómo cumplirá la sanción?

La Selección Argentina cerró las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota por 1-0 en Guayaquil ante Ecuador, pero la gran preocupación quedó fuera del marcador: la expulsión de Nicolás Otamendi apenas a los 30 minutos de juego, tras derribar a Enner Valencia en una acción que el árbitro Wilmar Roldán consideró una opción manifiesta de gol.

El marcador central, que fue capitán en la primera mitad del partido, utilizó sus redes sociales para despedirse de las Eliminatorias: "Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo", escribió, reconociendo la importancia del momento y el hecho de haber recibido su primera tarjeta roja con la Albiceleste.

La sanción de Otamendi todavía genera incertidumbre. Según el reglamento de CONMEBOL, las suspensiones deben cumplirse en la siguiente competición de la misma categoría si no se completan durante la actual. Esto abre dos posibles escenarios:

Que cumpla la suspensión en la Finalissima de marzo de 2026 ante España, aunque aún no se definió si el partido se disputará y si Scaloni decidirá convocarlo. Que sea baja en el partido inaugural del Mundial 2026, algo que afectaría gravemente al equipo desde lo defensivo y estratégico.

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, comentó en conferencia: "Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la posibilidad de una expulsión y no jugar el primer partido del Mundial".

El reglamento disciplinario de CONMEBOL establece en su Artículo 74 que las suspensiones pendientes al finalizar una competición se aplican automáticamente en la siguiente del mismo nivel. Esto deja la puerta abierta a la interpretación, posibles indultos de FIFA o CONMEBOL y decisiones tácticas del cuerpo técnico.