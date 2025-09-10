Juegos JADAR: Neuquén festeja su primera medalla y sueña con más podios

La delegación neuquina arrancó con fuerza en los Juegos JADAR 2025, la nueva competencia nacional de alto rendimiento que tiene como sedes Rosario, Santa Fe y Rafaela. La primera gran alegría llegó de la mano del tiro con arco, donde Oriana González Vargas y Esteban Silva conquistaron la medalla de bronce en la modalidad recurvo por equipos mixto.

La dupla, que compitió en el predio del Hipódromo de Rosario, escribió una página histórica al darle a Neuquén su primera presea en esta flamante edición. Silva, oriundo de Plottier, volvió a subirse al podio tras haberlo hecho recientemente en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción, demostrando su gran presente en la disciplina.

González Vargas y Silva, protagonistas del podio en tiro con arco mixto, orgullo neuquino en los Juegos JADAR

La jornada también dejó muy buenas noticias en otras disciplinas. En beach vóley, la pareja conformada por Fausto Inostroza y Leonel Pintos, ambos de la ciudad de Neuquén, se impuso en sus dos compromisos de la fase inicial. Primero derrotaron a Buenos Aires por 2-0 (21-12 y 21-7) y luego a Santa Fe (21-18 y 21-10), asegurando su lugar en semifinales y la posibilidad concreta de pelear por una medalla.

Fausto Inostroza y Leonel Pintos, imbatibles en el debut, ya están en semifinales de los Juegos JADAR

El bádminton sumó actuaciones destacadas en el arranque de la clasificación, con victorias de Máximo Rettig, Ian Acosta y Francesco Cappi en el cuadro masculino, mientras que en dobles mixtos y singles femenino hubo derrotas que servirán de experiencia para seguir creciendo.

En tanto, en tenis de mesa, la sanmartinense Amira Gorri no pudo ante sus rivales de Santa Fe y Río Negro, aunque mostró carácter en su debut.

La neuquina Amira Gorri compite con concentración y entrega en el tenis de mesa durante los Juegos JADAR

La apertura oficial se realizó en el predio ferial del Parque Independencia, con una ceremonia llena de color. La delegación neuquina, compuesta por 94 deportistas y entrenadores, fue encabezada por los abanderados José Luis Acuña (taekwondo) y Oriana González Vargas, flamante medallista.

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, acompañó a la delegación y destacó: “Es histórico que Neuquén participe de esta competencia, que a partir de ahora tomará una importancia enorme. Nuestros deportistas lo recordarán siempre”.