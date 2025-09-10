Gustavo Alfaro bancó a Galarza Fonda: “Los equipos grandes son un cuchillo de doble filo”

Tras la histórica victoria de Paraguay ante Perú, que aseguró la clasificación al próximo Mundial, Gustavo Alfaro no solo celebró el triunfo, sino que aprovechó la conferencia de prensa para respaldar fuertemente a Matías Galarza Fonda, su mediocampista estrella, y cuestionar el trato que recibió tras su reciente llegada a River Plate.

“Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, afirmó Alfaro.

“Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la Selección siempre fue un valor agregado. Para mí, Mati siempre suma, y nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores. Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país”.

Alfaro también elogió la versatilidad de Galarza Fonda: “Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica. Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”.

El mediocampista paraguayo respondió con gratitud y reconocimiento: “Me notó un poco cabizbajo en el tema confianza. El profe me apoyó, me dijo que acá estoy en casa, en la selección y que me va a cuidar como siempre. Hoy fue un partido muy difícil, en una cancha en la que nunca habíamos podido ganar. Además de clasificar, pudimos quebrar eso. A la gente le digo que sigan disfrutando, que es algo que recién empieza. Vamos a ir a competir al Mundial”.