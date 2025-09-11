La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y ya tiene confirmado su cronograma oficial. La FIFA dio a conocer los días y horarios en los que se disputarán los partidos, y la noticia cayó de la mejor manera para los fanáticos argentinos: todos los encuentros serán en horarios cómodos para el público local.

El primer turno de cada jornada será a las 13, seguido de partidos a las 16, 19 y 22 (hora de Argentina). Atrás quedaron las mañanas insoportables de Qatar 2022, cuando la Selección debutó a las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita y sufrió un golpe inesperado con aquella derrota 2-1 que aún se recuerda.

La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, con capacidad para más de 80 mil espectadores. Tanto ese partido como el inaugural se jugarán a las 16, un horario perfecto para millones de hinchas argentinos que ya empiezan a palpitar la defensa del título.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después: será el primero con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, lo que llevará el torneo a un récord histórico de 104 partidos en poco más de un mes de competencia.

Entre los países que ya aseguraron su lugar aparecen potencias como Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos, España y, por supuesto, Argentina, que irá en busca de su cuarta estrella con la Scaloneta y la incógnita sobre si Lionel Messi estará en su sexto y último Mundial.