Zidane ¿el plan secreto de Francia post Mundial 2026? lo que dicen los medios europeos

El ciclo de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia parece acercarse a su fin tras el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Pese a haber llevado a Les Bleus a conquistar el título en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya planifica el futuro y apunta a uno de los nombres más emblemáticos del país: Zinedine Zidane.

Según distintos medios europeos, Zidane tendría todo acordado para convertirse en el próximo entrenador del conjunto francés. Desde que dejó el Real Madrid en 2021, el campeón del mundo en 1998 ha rechazado ofertas de clubes y selecciones, aguardando pacientemente el llamado de su país. Su perfil bajo no ha impedido que trabaje silenciosamente en la preparación para asumir la conducción de Les Bleus.

L'Equipe aporta detalles sobre la estrategia de Zidane: sigue de cerca la Ligue 1, los torneos europeos y la situación de los futbolistas franceses que militan en el exterior. Además, mantiene una excelente relación con figuras clave como Kylian Mbappé, Tchouameni, Camavinga y Mendy, lo que facilitaría la transición y le permitiría implementar sus ideas rápidamente.

La FFF no pretende un reemplazo cualquiera, sino un cambio de elite, un entrenador con trayectoria internacional y liderazgo probado dentro y fuera de la cancha. La relación de Zidane con Philippe Diallo, presidente de la Federación, y la intervención de intermediarios especializados han permitido que las negociaciones avancen de manera discreta pero firme.