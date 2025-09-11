Clásico y fiesta en el Ruca Che: el templo neuquino reabre con todo

El mítico estadio Ruca Che de Neuquén tendrá su gran reestreno este domingo a las 20, cuando reciba el clásico entre Independiente y Pacífico por la segunda fecha del torneo Prefederal de básquet 2025. Será el regreso de la competencia oficial al coloso del oeste luego de tres años, en lo que se anticipa como una verdadera fiesta del deporte neuquino.

Las entradas costarán 8.000 pesos y podrán adquirirse el mismo día en boletería desde las 18.45. La expectativa es enorme, ya que además de la rivalidad histórica entre los dos clubes más populares de la ciudad, la noche marcará la puesta en escena de las obras que transformaron al “Gigante de la Patagonia”.

La remodelación se concretó en el marco del 30° aniversario del estadio, con una inversión de 340 millones de pesos. Los trabajos incluyeron el recambio de 1.350 metros cuadrados de parquet de madera Guatambú, apto para múltiples disciplinas, reforzado para mejorar resistencia y durabilidad. Además, se realizaron tareas de reparación integral del techo, pintura exterior, mejoras en accesos, electricidad e iluminación, parquizado, señalización y reacondicionamiento de diversas dependencias.

El Ruca Che vuelve a encenderse con todo: parquet nuevo, clásico histórico y una ciudad lista para celebrar su templo deportivo

Administrado por Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), el Ruca Che busca así consolidarse nuevamente como un polo de atracción deportiva y cultural. El último gran evento que había albergado fue el Final Four de la Liga Femenina de Básquet en diciembre de 2022.

Como parte de la celebración por los 30 años, el sábado 20 de septiembre desde las 11 se realizará una jornada abierta al público con entrada libre y gratuita. Habrá exhibiciones deportivas, música, patio gastronómico, juegos para niños, sorteos y un partido amistoso, en lo que se espera sea un encuentro familiar y comunitario.

El Prefederal reúne a cinco equipos de Neuquén, Pérfora (campeón vigente), Centro Español, Biguá, Independiente y Pacífico y tres de Río Negro: Deportivo Roca, Del Progreso y Atlético Regina. El torneo se extenderá hasta fines de noviembre y definirá al campeón y a los clasificados al Torneo Federal 2026.