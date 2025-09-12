La permanencia de Franco Colapinto como piloto en Alpine para la temporada 2026 parece cada vez más cercana, según indicaron fuentes y declaraciones recientes. La decisión final estará en manos de Flavio Briatore, quien se encargará de confirmar al segundo piloto del equipo a finales de octubre.
El rendimiento del piloto argentino es un factor decisivo, pero Briatore también evalúa otros aspectos para definir el plantel de Alpine. A pesar de algunas críticas previas, el dirigente italiano mostró una postura favorable hacia la continuidad de Colapinto.
La confirmación oficial podría darse después del Gran Premio de México, programado para el 27 de octubre, y todo indica que Colapinto mantendrá su posición dentro del equipo.
El 2025 no ha sido un año fácil para Alpine ni para Colapinto, con resultados por debajo de lo esperado. Briatore reconoció que el motor actual ha sido un hándicap importante para el equipo: “Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos da realmente un gran hándicap”.
De cara a 2026, Briatore confía en que la llegada de motores Mercedes equipare las condiciones para Alpine, eliminando excusas y permitiendo un mejor desempeño.
En su décima carrera con Alpine, Colapinto no logró acercarse a los puntos en el Gran Premio de Monza, pero ahora apunta a mejorar en su próximo desafío: el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará el domingo 21 de septiembre en Bakú, correspondiente a la decimoséptima fecha de la temporada de Fórmula 1.