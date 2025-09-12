¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 12 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Automovilismo

El Rally Neuquino acelera en Picún Leufú con la séptima fecha

Con 85 binomios se disputará la prueba que rendirá homenaje a Nicolás Luccioni

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 18:00
Los autos ya están instalados en el Parque Cerrado para la competencia del fin de semana

La séptima fecha del rally neuquino se correrá entre sábado y domingo por caminos aledaños a Picún Leufú en homenaje a Néstor Luccioni, que contará con la participación de 85 binomios, y una vez finalizada la carrera, quedarán definidos los integrantes de la Copa de Campeones 2025.

Los primeros autos ya comenzaron a llegar en las primeras horas de la mañana. La intendenta Perla Díaz, junto a parte de su gabinete y con el acompañamiento de Bruno Campos, presidente de APPRyN Sur recorrieron el predio del Parque de Servicio, donde los corredores instalaron sus autos y equipos mecánicos para la competencia.

Serán tres los tramos a recorrer. Habrá tres pasadas por Caracol-El Sauce, dos por Puesto Tulio-Petrolera y dos más por Club de Pesca-Cerro de La Virgen.

Con 85 autos se correrá la séptima fecha en Picún Leufú

El diagrama de la competencia será el siguiente

Sábado 13:

PE 1, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 10.03 .
PE 2, Puesto Tulio – Petrolera; 09,67 km; 10.41 
PE 3, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 13.09 
PE 4, Puesto Tulio – Petrolera; 09,67 km; 13.47 

Domingo14

PE 5, Club de Pesca – Cerro de La Virgen; 13,80 km; 09.13 .
PE 6, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 10.06.
PE 7, Club de Pesca – Cerro de La Virgen; 13,80 km; 11.49 

Total de pruebas especiales: 94,94 km.
Total de enlaces: 166,85 km.
Total de la carrera: 261,79 km.

 



.

