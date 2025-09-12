El Rally Neuquino acelera en Picún Leufú con la séptima fecha

La séptima fecha del rally neuquino se correrá entre sábado y domingo por caminos aledaños a Picún Leufú en homenaje a Néstor Luccioni, que contará con la participación de 85 binomios, y una vez finalizada la carrera, quedarán definidos los integrantes de la Copa de Campeones 2025.

Los primeros autos ya comenzaron a llegar en las primeras horas de la mañana. La intendenta Perla Díaz, junto a parte de su gabinete y con el acompañamiento de Bruno Campos, presidente de APPRyN Sur recorrieron el predio del Parque de Servicio, donde los corredores instalaron sus autos y equipos mecánicos para la competencia.

Serán tres los tramos a recorrer. Habrá tres pasadas por Caracol-El Sauce, dos por Puesto Tulio-Petrolera y dos más por Club de Pesca-Cerro de La Virgen.

El diagrama de la competencia será el siguiente

Sábado 13:

PE 1, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 10.03 .

PE 2, Puesto Tulio – Petrolera; 09,67 km; 10.41

PE 3, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 13.09

PE 4, Puesto Tulio – Petrolera; 09,67 km; 13.47

Domingo14

PE 5, Club de Pesca – Cerro de La Virgen; 13,80 km; 09.13 .

PE 6, Caracol – El Sauce; 16,00 km; 10.06.

PE 7, Club de Pesca – Cerro de La Virgen; 13,80 km; 11.49

Total de pruebas especiales: 94,94 km.

Total de enlaces: 166,85 km.

