El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso en marcha un sistema de denuncias anónimas para detectar cobros indebidos en pagos realizados con tarjetas de débito, crédito en una cuota, billeteras virtuales y códigos QR.

A través de una herramienta digital disponible en el sitio oficial https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/, los consumidores podrán reportar irregularidades y contribuir a la protección de sus derechos.

El formulario, accesible en la pestaña “Solicitá tu inspección”, permite a los usuarios consignar el domicilio del comercio y una breve descripción del problema sin la obligación de informar el CUIT del establecimiento. Con la información proporcionada, el cuerpo de inspectores provinciales podrá iniciar las investigaciones correspondientes, que incluyen advertencias y sanciones en caso de detectar incumplimientos.

Esta medida forma parte de una política pública con enfoque preventivo y educativo, cuyo objetivo es promover un cambio cultural en las prácticas comerciales y fomentar hábitos de consumo responsables.

En paralelo, se recordó la plena vigencia de la Ley Nacional Nº 25065, que prohíbe la aplicación de recargos en pagos electrónicos. Esta normativa establece que los precios ofrecidos al público deben respetarse en todas las modalidades de pago consideradas “al contado”, incluidos los pagos mediante billeteras virtuales y códigos QR. Además, aclararon que los costos asociados a las plataformas de cobro forman parte de la estructura comercial de cada establecimiento, y no pueden ser trasladados al consumidor final.

Las autoridades también aseguraron que continuarán con los controles presenciales en comercios de toda la provincia, tanto en materia de precios como de seguridad alimentaria. La colaboración de la comunidad será esencial para erradicar los recargos ilegales en los pagos electrónicos y garantizar un consumo justo para todos.