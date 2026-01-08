La cantante Fiorel de Benedictis y el músico Cristián Lagos Garrido compartieron una charla sobre música, identidad y raíces culturales, en la antesala de su presentación en Araca Teatro, esta noche a las 21. Durante el encuentro, adelantaron detalles del espectáculo que ofrecerán esta noche, un recorrido por el folklore argentino y latinoamericano que pone en valor la memoria, el territorio y la diversidad sonora de la región.

Los artistas compartieron en el programa Verano de Primera que se emite por 24/7 Canal de Noticias, su recorrido artístico y adelantaron detalles de la presentación que realizarán esta noche en Araca Teatro, a partir de las 21 horas. Durante la entrevista, Fiorel repasó su formación musical, que comenzó a los 8 años en el Coro de Niños del Teatro Colón, donde permaneció durante una década y continuó con estudios profesionales de canto en la Escuela de Música de Buenos Aires. Además, destacó su vínculo con el folklore argentino, género que viene explorando profundamente en los últimos años, tanto en proyectos solistas como grupales.

En ese marco, recordó la experiencia de grabar su primer disco en 2023 junto a su padre, Piero, en una reversión de su histórico álbum "Folklore a mi manera" y adelantó que se encuentra trabajando en nuevos materiales que abarcan distintos estilos, desde folklore hasta neo soul y canciones de autor.

Por su parte, Cristián Lagos Garrido explicó que el concierto en Araca Teatro propone un recorrido musical por ritmos tradicionales argentinos y latinoamericanos, como chacareras, sambas, cuecas y chamamés, poniendo en valor la diversidad cultural y la historia que atraviesa a cada género. El espectáculo se presenta principalmente en formato trío, con dos guitarras y la voz de Fiorel y contará con la participación de músicos invitados.

A lo largo del programa, ambos artistas interpretaron en vivo algunas piezas del repertorio que sonará esta noche, recibiendo elogios por la calidad musical y la sensibilidad de las interpretaciones. El show tendrá lugar esta noche a las 21 en Araca Teatro, ubicado en Virgen de Luján 155, frente al río Neuquén. Las entradas pueden adquirirse en puerta o reservarse previamente. Para más información y para seguir su trabajo, Fiorel de Benedictis se encuentra en redes sociales como @fiorelmusica y en plataformas digitales como YouTube, con próximos lanzamientos en Spotify.

Mira la entrevista completa: