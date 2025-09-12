Riestra le ganó a Central Córdoba, estiró su invicto de local y es puntero de su zona

En el estadio Guillermo Laza en el populoso barrio del Bajo Flores, y por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Deportivo Riestra le ganó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con goles de Antony Daniel Alonso Espinoza y Jonatan Esteban Goitía, el Malevo no pasó contratiempos y estiró su buena racha de local, al alcanzar los 24 partidos sin conocer la derrota en su reducto, con 13 triunfos y 11 empates. Con esta victoria, Riestra se ubica parcialmente como líder del grupo B con 16 puntos, mientras que el Ferroviario se mantiene en el segundo puesto con 13 unidades.

En los primeros minutos el local Deportivo Riestra tuvo dos oportunidades en los pies de Jonathan Herrera que conjuró bien el arquero de los santiagueños, Alan Aguerre. El Ferroviario pudo salir del asedio, sus líneas se adelantaron y la lucha pasó al mediocampo, donde chocaban los volantes de contención de los dos equipos. Los dirigidos por Omar De Felippe buscaban a Gastón Verón y a Lucas Besozzi para que el camino hacia Ignacio Arce fuera más rápido, mientras que los volantes del Malevo lanzaban rápidamente los balones hacia Herrera y Alexander Díaz.

A los 17 minutos, Braian Cufre recuperó en el medio y cambio de sector con un pase filtrado, Leonardo “Pupa” Heredia recibió dentro del área y le metió un derechazo con tres dedos con muy buen gusto y la pelota dio en el palo de Nacho Arce que miraba resignado. A los 32 minutos, "Nacho Arce" sacó desde su área, Herrera bajo la pelota y el uruguayo Antony Alonso, ex J.J. Urquiza, la mató de pecho y fusiló a Aguerre para darle el primer gol a los dirigidos por Gustavo Benítez.

Para el segundo tiempo, De Felippe dispuso el ingreso del movedizo Matías Perello y sacó un volante, Matías Vera. Los visitantes comenzaron a manejar el balón, porque Riestra se lo cedió, pero no generaban riesgo, no lastimaban, por eso De Felippe decidió cambiar a toda su delantera y envió a la cancha a Favio Cabral y a Matías Godoy.

Benítez apostó a la lucha y por eso hizo ingresar a defensores y volantes como Jonatan Goitía y Mateo Ramírez, sin perder de vista el contragolpe, por eso a los 22 minutos Aguerre le tapó con el pecho, el segundo a Díaz. Y la jugada de Benítez dio sus frutos unos minutos después cuando Alexander Díaz desbordó como un wing derecho y tiro un centro bajo que Goitía entrando desde atrás, empujo al fondo de la red, ampliando la diferencia a favor del Malevo.

Buscando el descuento y sacudir a sus dirigidos, De Felippe metió a más delanteros: Diego Barrera, David Zalazar y al uruguayo Sebastián Cristoforo, que jugó en Fiorentina, Girona, Sevilla y Getafe.