Durante la mañana de este jueves la Policía neuquina desplegó un amplio allanamiento con resultados positivos, en el marco de una investigación judicial, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica. Las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Veinte.

El operativo inició alrededor de las 07:15 horas y estuvo coordinado por autoridades de la Zona Noreste, con la participación de efectivos de la dependencia jurisdiccional, la Oficina de Investigaciones, personal de UESPO y del Departamento Seguridad Metropolitana, quienes trabajaron de manera conjunta y organizada.

Detallaron que las medidas judiciales se concretaron en tres domicilios del sector Cañada de Azúcar, donde se identificó a los ocupantes y se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de varias armas de fuego de distintos calibres, municiones, equipos de comunicación tipo VHF y un vehículo, todos vinculados a la investigación en curso.

Asimismo, varias personas mayores de edad fueron demoradas y trasladadas a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.