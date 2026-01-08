¡Lo fulminó! Ignacio Torres cruzó a un periodista que sugirió la desaparición de fondos destinados a paliar un incendio en Epuyén

En las últimas horas el gobernador de Chubut, Ignacio Torres encabezó una conferencia de prensa desde la localidad de El Hoyo, en el marco del feroz incendio forestal que afecta hace días al parador Puerto Patriada, ubicado en el departamento de Cushamen, al noroeste de la provincia patagónica.

En ese marco tuvo un cruce con un periodista que le realizaba una consulta al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, también presente en dicha conferencia.

El periodista consultó: “Ministro, el año pasado la Nación hizo un aporte importante para acompañar a la Provincia en las consecuencias del incendio en Epuyén. Sin embargo ese dinero no llegó en su totalidad a los vecinos y muchos aun no han podido volver a sus casas o volver a recuperar su capacidad productiva”.

En ese momento fue cuando Torres interceptó la respuesta de Santilli y expresó: “Estoy cansado de escuchar pavadas. Creo que ayer fuiste vos el que habló de un avión estadounidense y no se qué teoría conspiranoide. Te voy a ser 100% claro, si tenes alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente y abajo realiza la denuncia que tengas que hacer”.

Además manifestó: “Yo personalmente voy a fiscalizar los recursos. Cuando termine la conferencia vos vas a venir conmigo y con el fiscal y vas a realizar la denuncia de lo que recientemente acabas de decir que supuestamente los recursos no llegaron donde tenían que llegar. No voy a tolerar ningún tipo de manifestación infundada y de mala fe en este momento donde hay cientos de familias que la están pasando mal”.



