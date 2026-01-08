El Rally Dakar 2026 volvió a poner a prueba a los pilotos en uno de los escenarios más extremos del automovilismo mundial y dejó una actuación para el recuerdo del neuquino Santiago Rostan. En la exigente etapa maratón, el piloto logró el mejor tiempo de su carrera en el Dakar, un hito personal que marca un antes y un después en sus tres años compitiendo en la prueba más dura del planeta.

Rostan completó los 422 kilómetros cronometrados con un rendimiento sólido y consistente, que le permitió ubicarse 22° en la etapa, su mejor resultado parcial desde que debutó en la competencia. El registro no solo confirmó su evolución conductiva, sino que también lo posicionó como uno de los protagonistas destacados de la jornada.

Gracias a este desempeño, el neuquino escaló cuatro posiciones en la clasificación general de la categoría Rally2 y se consolidó en el 32° puesto del acumulado, en una edición que no da margen para el error. “Fue mi mejor etapa en estos tres años. Estoy muy contento con el ritmo y la navegación”, expresó Rostan tras completar la jornada.

La actuación del piloto argentino se dio en el contexto más complejo del rally: la etapa maratón, donde los competidores no pueden recibir asistencia externa y deben administrar la mecánica, el físico y la estrategia en condiciones límite. En ese escenario, el rendimiento de Rostan tomó aún mayor valor.

Mientras el Dakar avanza y el desgaste se acumula, el neuquino confirmó que está atravesando su mejor momento en la competencia. El desafío ahora será sostener el ritmo en las próximas jornadas, donde el desierto vuelve a exigir concentración máxima y decisiones precisas.

Para Santiago Rostan, este resultado no es solo un número en la tabla: es la confirmación de una evolución sostenida y la señal de que, en el Dakar, la experiencia empieza a jugar a favor.