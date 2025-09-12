Canelo vs Crawford: la millonaria cifra que se llevarán por la pelea que transmitirá Netflix

Sául "Canelo" Álvarez y Terence ‘Bud’ Crawford se enfrentan por el título de Campeón Indiscutido este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, en Nevada. La pelea es una de las más importantes en lo que va de 2025 y será uno de los combates mejores pagos de la historia.

Crawford y Álvarez tendrán una bolsa asegurada simplemente por subirse al cuadrilátero, esto se debe principalmente a los contratos televisivos que firmó cada peleador. Por su trayectoria e importancia, será el mexicano quien saque la mejor tajada.

De acuerdo con los reportes, Canelo cerró meses atrás un contrato de cuatro peleas con el magnate Turki Alalshikh en colaboración con Riyadh Season, si bien el número final no trascendió, se estima que el mexicano embolsaría 100 millones de dólares por el enfrentamiento de este 13 de septiembre.

Dana White, referente de Ultimate Fighting Championship (UFC) y socio de Canelo, había sugerido que el premio de 100 millones de la moneda americana que era probable. Sin embargo, los números finales no fueron difundidos ni por Turki ni por Canelo, se estima que serían 400 millones de dólares por cuatro peleas.

El mexicano Canelo, una máquina de "facturar"

Por su parte, el estadounidense Crawford no corrió con la misma suerte que el mexicano, ya que su acuerdo garantizado por el combate es de solamente 10 millonesde dólares. Esto fue confirmado por el propio boxeador.

La gran novedad para esta velada es la transmisión: la pelea se verá a nivel mundial por Netflix. La plataforma confirmó que el combate estará incluido en la suscripción regular "sin costo adicional" para todos sus clientes.

La cartelera principal comenzará a las 22 (hora de nuestro país), aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).

Cartelera completa

Además del combate principal que define al campeón indiscutido, la noche en Las Vegas contará con varias peleas de alto nivel, destacando el choque coestelar entre dos invictos:

Pelea Coestelar: Callum Walsh (Irlanda, 14-0) vs. Fernando Vargas Jr. (EE.UU., 17-0).

Christian Mbilli (Canadá/Francia, 29-0) vs. Lester Martinez (Guatemala, 19-0).

Mohammed Alakel (Arabia Saudita, 4-0) vs. John Ornelas (EE.UU., 5-2-1).

El mexicano viene de un triunfo sin brillo ante el cubano naturalizado argentino William Scull, en una pelea criticada por su falta de acción, pero que le permitió mantener su dominio absoluto en el peso supermediano. Ahora, con el objetivo de enfrentar a uno de los mejores libra por libra del mundo como Crawford, el desafío será mucho mayor.