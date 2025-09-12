El Super Bowl podría llegar a Inglaterra: el plan secreto revelado

El embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, ha lanzado una campaña pública para que la NFL celebre por primera vez una Super Bowl fuera de Estados Unidos y quiere que la sede sea Gran Bretaña.

"Hice un fuerte llamado para que el primer Super Bowl fuera de Estados Unidos se celebre en Gran Bretaña", dijo Mandelson durante una aparición en el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, según The Times. El diplomático británico dejó claro que su objetivo va más allá de una posibilidad simbólica. "Quiero que el Super Bowl se celebre en Gran Bretaña. No me importa cuándo, pero quiero que se anuncie mientras soy embajador. Nos encanta, nos encanta", declaró.



La NFL ya mantiene una sólida relación con el público británico. Desde 2007, la liga ha celebrado partidos de temporada regular en Londres como parte de su estrategia de internacionalización. En 2024, la capital inglesa albergará tres partidos, una continuación que pone de relieve el interés local por el fútbol americano. Aun así, albergar un Super Bowl supone un gran avance. La propuesta de Mandelson también tiene motivaciones económicas. Según estimaciones, el impacto financiero para las ciudades anfitrionas podría oscilar entre 150 y 1000 millones de dólares, cifras que sitúan al Super Bowl entre los eventos deportivos más valiosos del planeta, tanto en visibilidad como en ingresos directos.

Por ahora, la liga mantiene su calendario nacional. El Super Bowl LX se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Las ediciones posteriores están programadas para el SoFi Stadium de Inglewood (2027) y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (2028).



El calendario internacional de la NFL para esta temporada incluye cinco países: Brasil (São Paulo), España (Madrid), Irlanda (Dublín), Alemania (Berlín) y el Reino Unido (Londres). La expansión global de la liga continúa a buen ritmo, y la ambición británica de albergar el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos podría pronto dejar de ser una simple provocación diplomática.