Comienza la serie entre Argentina y Países Bajos por los Qualifiers de la Copa Davis por un lugar, en las Finales. El primer duelo será entre Tomás Etcheverry y Jesper de Jong, en el partido que abre el duelo entre ambas selecciones. Luego será el turno de Francisco Cerúndolo, quien jugará contra Botic van de Zandschulp. Por ahora Tomy ganó el primer set 6-4 y se está imponiendo.

El duelo, en la ciudad neerlandesa de Groningen, sobre la superficie dura y bajo techo del estadio Martiniplaza, tuvo al argentino manejando mejor la presión para obtener un break que le dio la ventaja por 3-1. Ya estando 5-3 arriba, estuvo muy cerca de cerrarlo antes, pero De Jong levantó un doble set point. No obstante, Etcheverry no dudó con su saque y cerró la contienda 6-4.

La serie, al mejor de cinco puntos, continúa y se define mañana. Desde las 9 de nuestro país, primero se jugará el punto del dobles, con Horacio Zeballos (5° del mundo y flamante campeón del US Open en dobles) y Andrés Molteni (19°) contra Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Luego, si fuera necesario, se disputarán dos singles: los cruces serán Cerúndolo ante De Jong (los singlistas mejor rankeados) y Etcheverry contra Van de Zandschulp, aunque los capitanes podrían hacer cambios.