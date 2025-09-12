Conmebol cambió el escenario de la final de la Copa Sudamericana 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió que la final de la Copa Sudamericana 2025 se dispute en Asunción, Paraguay, después de que el Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) no cumpliera con los plazos de remodelación. De esta manera, se repite la sede del 2024, aunque todavía no se oficializó si el escenario será nuevamente La Nueva Olla, donde se consagró campeón Racing Club de Avellaneda.

El último relevamiento técnico en el estadio boliviano fue concluyente: no habrá tiempo para terminar las obras. Ante esa situación, la Conmebol aplicó su protocolo, que establece trasladar la definición a la sede anterior, garantizando así organización y logística probadas.

De inmediato, comenzaron las conversaciones con el Gobierno de Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol para coordinar la organización del partido decisivo. Desde la entidad continental remarcaron que la prioridad es sostener la excelencia del evento en todos sus aspectos.

En su comunicado, el organismo explicó que la medida se adoptó tras “agotar todos los plazos razonables”, con el fin de preservar la calidad de la competencia y responder a los compromisos asumidos con clubes, hinchas y patrocinadores.

El estadio “Tahuichi” Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, no cumplió con los requisitos y la CONMEBOL decidió cambiar de sede a Asunción. La fecha se mantienen para el 22 de noviembre del 2025

Aunque el cambio es inmediato, Conmebol aclaró que mantendrá las inversiones en el Tahuichi, ya que la Federación Boliviana de Fútbol pretende volver a postular la sede para la final de 2027, con la expectativa de que las reformas se completen a tiempo.

En el plano deportivo, Lanús es el único equipo argentino que sigue en carrera, y sueña con llegar a la definición y ser protagonista en Asunción.