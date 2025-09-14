Pilo Lil es sede de la formación de Guía Monitor de Rafting

Se realizó en la Comisión de Fomento de Pilo Lil la apertura del Curso de Formación Guía Monitor de Rafting. La actividad fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y el gobierno local.

En el acto de apertura estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, y el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, quienes dieron la bienvenida a los 31 participantes inscriptos en esta instancia formativa.

El curso se desarrolló por un convenio de colaboración entre los organismos mencionados, con el propósito de formar profesionales competentes y responsables que puedan ofrecer experiencias de rafting seguras, atractivas para los visitantes y con un compromiso de cuidado hacia el medio ambiente.

La formación de guía monitor de rafting tiene como objetivo capacitar a los participantes para la conducción y supervisión de grupos, tanto en aguas tranquilas como en ríos de aguas bravas. El perfil profesional abarca habilidades técnicas, competencias pedagógicas y la capacidad de gestionar la seguridad de quienes realizan la actividad, garantizando una experiencia segura, educativa y emocionante en el entorno acuático.

Pilo Lil está ubicada en la región de los Lagos del Sur, entre Aluminé y Junín de los Andes. Situada a orillas del río Aluminé y caracterizada por formaciones rocosas moldeadas por la erosión, que le dan su nombre en mapuche, “roca agujereada”, la zona ofrece un gran potencial para actividades como pesca, senderismo, rafting, flotadas y turismo rural en estancias locales.