¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Triunfo regional

Neuquén se consagró campeón por tercera vez en el torneo de tenis femenino

Las jugadoras del Club Mari Malén brillaron en la quinta edición del torneo disputado en Río Negro, destacando su talento, experiencia y pasión por el deporte femenino regional

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 16:00
PUBLICIDAD
Las jugadoras del Club Mari Malén de Neuquén celebran su tercera coronación en el torneo de tenis femenino

El pasado fin de semana, el Club Mari Malén de Neuquén volvió a brillar en el quinto torneo de tenis femenino, realizado en Cipolletti y organizado por el Club de Tenis de Río Negro. Las representantes neuquinas se quedaron con el campeonato por tercera vez, reafirmando su dominio en la competencia y dejando en alto el deporte regional.

El torneo reunió a 84 jugadoras de distintas provincias, incluyendo Neuquén, Río Negro, Chubut, Bahía Blanca y Mendoza, en categorías que van desde los 30 hasta los 80 años, demostrando que la pasión por el tenis atraviesa generaciones y que la experiencia es un factor clave dentro de la cancha.

Gabriela Álvarez, presidenta del Club Mari Malén, dialogó en exclusiva con Mejor Informado y expresó su satisfacción por el logro: “Es un orgullo muy grande para nosotros como club haberlo ganado por tercera vez; ya es un torneo muy competitivo. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos y siempre tratando de fomentar el tenis femenino y el deporte regional”.

La victoria de las jugadoras de Neuquén refleja entrega, disciplina y amor por el deporte, valores que el club busca transmitir a todas las integrantes. Cada encuentro mostró la intensidad y el compromiso con el que defienden a su provincia, consolidando un espíritu de camaradería y competencia que caracteriza a la competencia.

Este torneo, que año a año convoca a clubes de distintas provincias, se ha convertido en un referente del tenis femenino en la región, ofreciendo un espacio donde se combinan talento, experiencia y pasión por el deporte. Con esta tercera corona, Neuquén reafirma su lugar como uno de los clubes más destacados del circuito regional.

El Club Mari Malén de Neuquén festeja con orgullo su tercera consagración en el torneo de tenis femenino

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD