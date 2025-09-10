Neuquén se consagró campeón por tercera vez en el torneo de tenis femenino

El pasado fin de semana, el Club Mari Malén de Neuquén volvió a brillar en el quinto torneo de tenis femenino, realizado en Cipolletti y organizado por el Club de Tenis de Río Negro. Las representantes neuquinas se quedaron con el campeonato por tercera vez, reafirmando su dominio en la competencia y dejando en alto el deporte regional.

El torneo reunió a 84 jugadoras de distintas provincias, incluyendo Neuquén, Río Negro, Chubut, Bahía Blanca y Mendoza, en categorías que van desde los 30 hasta los 80 años, demostrando que la pasión por el tenis atraviesa generaciones y que la experiencia es un factor clave dentro de la cancha.

Gabriela Álvarez, presidenta del Club Mari Malén, dialogó en exclusiva con Mejor Informado y expresó su satisfacción por el logro: “Es un orgullo muy grande para nosotros como club haberlo ganado por tercera vez; ya es un torneo muy competitivo. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos y siempre tratando de fomentar el tenis femenino y el deporte regional”.

La victoria de las jugadoras de Neuquén refleja entrega, disciplina y amor por el deporte, valores que el club busca transmitir a todas las integrantes. Cada encuentro mostró la intensidad y el compromiso con el que defienden a su provincia, consolidando un espíritu de camaradería y competencia que caracteriza a la competencia.

Este torneo, que año a año convoca a clubes de distintas provincias, se ha convertido en un referente del tenis femenino en la región, ofreciendo un espacio donde se combinan talento, experiencia y pasión por el deporte. Con esta tercera corona, Neuquén reafirma su lugar como uno de los clubes más destacados del circuito regional.