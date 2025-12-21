La expectativa por la salud de Cristina Fernández de Kirchner se mantiene este domingo en el barrio porteño de Recoleta, donde militantes kirchneristas permanecen concentrados en los alrededores del Sanatorio Otamendi, luego de que la ex presidenta fuera operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Desde las primeras horas del día, más personas se acercaron al lugar para interiorizarse sobre el estado de salud de la ex mandataria y acompañar con muestras de apoyo. En la entrada del sanatorio se desplegaron banderas, pancartas y afiches con mensajes como “Fuerza Cristina”, “Siempre con Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho”.

Entre los símbolos más visibles, se destacó una bandera de gran tamaño que recorrió buena parte del espacio ocupado por los militantes, con la frase “Nunca caminarás sola”, en alusión al acompañamiento permanente hacia la ex jefa de Estado.

El operativo de seguridad en la zona se mantiene activo. El ingreso al sanatorio cuenta con custodia de la Policía Federal, que dispuso una consigna fija y dos camionetas en el lugar, mientras que en los alrededores también se observa presencia de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y la circulación.

Hasta el momento, no se difundieron nuevos partes médicos oficiales, por lo que los militantes continúan en vigilia pacífica, a la espera de información sobre la evolución clínica de Cristina Kirchner.