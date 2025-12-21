La conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut continuará en manos de Jorge “Loma” Ávila, quien volvió a ser elegido secretario general tras una elección que mostró un fuerte acompañamiento de los trabajadores del sector. El dirigente obtuvo más del 80% de los votos y encarará así su cuarto período consecutivo al frente del gremio.



Los comicios se desarrollaron el viernes 19 con una participación destacada del padrón, especialmente en las sedes de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, donde los afiliados acudieron de manera masiva a emitir su voto. En esta ocasión, la Lista Azul fue la única alternativa presentada, reflejando un clima de consenso en la organización sindical.



Gestión sostenida

Desde la entidad gremial señalaron que el resultado electoral ratifica el aval de los trabajadores a la línea de gestión sostenida en los últimos años, en un contexto complejo para la industria hidrocarburífera, atravesado por incertidumbres económicas y transformaciones a nivel nacional y provincial.

La continuidad de Ávila se inscribe en un proceso de conducción que ya supera la década, período en el cual el sindicato tuvo un rol activo en la discusión salarial, la defensa del empleo y la representación de los intereses de los trabajadores del petróleo y el gas en la cuenca del Golfo San Jorge.



Defensa de los derechos

Conocidos los resultados, afiliados y dirigentes destacaron la importancia de la participación democrática y el compromiso de los trabajadores con la vida institucional del gremio. También subrayaron el papel del sindicato como un actor central en la defensa de los derechos laborales y en la preservación de la actividad productiva regional.



“Quiero agradecerle a la Junta Electoral porque hizo una elección como si hubiera dos o tres listas, la verdad qué ejemplo de democracia”, expresó Ávila, quien agregó que “prácticamente, mi trabajo hoy es defender a los trabajadores de la reforma laboral”.