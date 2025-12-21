La agitada temporada 2025 del básquet local llega a su fin. Hoy domingo desde las 21hs en el Viejo Ramírez, Pacífico recibe a Perfora de Plaza Huincul en el quinto juego de la serie final del Prefederal de básquet. Luego de cuatro juegos cargados de emociones, los dos mejores equipos de la temporada se verán las caras para definir el campeón.

Definición caliente, con hechos de violencia, acusaciones, y momentos tensos, que dejan prever un quinto juego con muchísima tención, porqué además de todo lo extra deportivo, dentro del campo están los dos mejores planteles de la temporada.

EL primer juego de la serie fue el viernes 5 con victoria Decana 100-93. El punto de inflexión fue en el segundo donde Perfora se quedó con la victoria 96-85, en un juego donde faltando 1.54, una agresión a un jugador de la visita por parte de un hincha provocó la suspensión, y 7 días después jugar el tiempo faltante.

Perfora ganó las semifinales en el último juego de visitante, y ahora va por otro golpe

En el tercero, Pacífico dominó las acciones nuevamente de local y se impuso 78-68. Mientras que en el cuarto punto de la serie, jugado en Plaza Huincul, fue un andar sólido del verde que igualó la serie 92-80.

La balanza del favoritismo se inclina levemente para Pacífico, quien mostró un sólido andar de local a lo largo de la temporada, sin perder un partido, por el lado de Perfora, llega con el antecedente de ganar en semifinales de visitante ante Independiente, en otra serie manchada por la violencia.

Serán 40 minutos intensos, donde los argumentos basquetbolistas sobran en ambos lados, el elenco de Plaza Huincul llega en un año donde fue finalista de la Liga Federal. EL Decano, por su parte, tiene un rico plantel en nombres, y buscará recuperar la corona perdida hace varios años.