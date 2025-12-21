Un grave accidente de tránsito generó momentos de extrema tensión este domingo por la mañana en el barrio porteño de Flores, cuando un conductor realizó un peligroso recorrido a contramano por la avenida Juan Bautista Alberdi y terminó su marcha con un violento choque y vuelco en la intersección con avenida Lafuente.

Según relataron testigos, el hombre circuló al menos cinco cuadras en sentido contrario, cruzando semáforos en rojo y a alta velocidad. El impacto final involucró a una camioneta Chevrolet Tracker blanca y a un Citroën gris, en el que viajaba una familia.

Como consecuencia del siniestro, seis personas debieron ser asistidas por personal del SAME y Bomberos de la Ciudad. Entre los heridos se encontraba un nene de 11 años, que viajaba en uno de los vehículos involucrados.

El padre de la conductora del Citroën embestido expresó su indignación y aseguró que el responsable del choque se encontraba en evidente estado de ebriedad. “Venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía ni mantener parado”, relató tras el accidente.

Fuentes policiales indicaron que el conductor fue trasladado bajo custodia al Hospital Piñero, donde fue atendido por heridas leves, mientras que la mujer que manejaba el Citroën fue derivada al Hospital Álvarez luego de sufrir un fuerte ataque de pánico.

Vecinos de la zona aseguraron que el accionar del automovilista ya había sido advertido minutos antes del impacto. Incluso, un testigo se presentó ante las autoridades para declarar que estuvo a punto de ser chocado por el mismo vehículo unas cuadras antes.

En el lugar del hecho, la Policía aguardaba los resultados del test de alcoholemia y el análisis de las cámaras de seguridad, claves para reconstruir la mecánica del episodio y determinar las responsabilidades penales del conductor.