Este sábado, alrededor de las 6 de la mañana, un auto Chevrolet Corsa terminó incrustado contra un poste de cemento en la calle Belgrano, a pocos metros de Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo de Centenario.

El auto circulaba de norte a sur y era conducido por un joven de 24 años de edad domiciliado en la zona de chacras. Tras perder el control terminó sobre la vereda con el frente del vehículo totalmente chocado.

Afortunadamente no resultó lesionado. Cuando policías de Tránsito Villa Obrera llegaron procedieron a realizarle el test de alcoholemia el mismo arrojó 2,15 gramos.

Por esta razón se procedió a retener el vehículo, asegurándose de que el joven no volvería a manejar en ese estado.

Además destacaron que cuando le solicitaron la documentación correspondiente este no tenía ni licencia de conducir ni seguro obligatorio, por lo que le labraron actas contravencionales. El valor arrojado por el test infringe la ley de Alcohol Cero al Volante vigente en Neuquén.