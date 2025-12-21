¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Diciembre, Neuquén, Argentina
No hubo heridos

Un joven alcoholizado con más de 2g/l y sin licencia de conducir chocó contra un poste

El Corsa fue el único vehículo involucrado en el siniestro, su conductor de 24 años tenía un alto valor de alcohol en sangre.

Por Redacción

Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 14:03
El joven estaba ebrio y además manifestó no tener licencia de conducir. Foto: Centenario Digital.

Este sábado, alrededor de las 6 de la mañana, un auto Chevrolet Corsa terminó incrustado contra un poste de cemento en la calle Belgrano, a pocos metros de Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo de Centenario.

El auto circulaba de norte a sur y era conducido por un joven de 24 años de edad domiciliado en la zona de chacras. Tras perder el control terminó sobre la vereda con el frente del vehículo totalmente chocado.

Afortunadamente no resultó lesionado. Cuando policías de Tránsito Villa Obrera llegaron procedieron a realizarle el test de alcoholemia el mismo arrojó 2,15 gramos.

Por esta razón se procedió a retener el vehículo, asegurándose de que el joven no volvería a manejar en ese estado.

Además destacaron que cuando le solicitaron la documentación correspondiente este no tenía ni licencia de conducir ni seguro obligatorio, por lo que le labraron actas contravencionales. El valor arrojado por el test infringe la ley de Alcohol Cero al Volante vigente en Neuquén.

 

