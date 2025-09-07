Verstappen voló y se quedó con el GP de Italia

Se corrió una nueva fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Italia quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull) quien había ganado la pole en sábado, y el domingo dominó las acciones de punta a punta. Colapinto terminó 17°.

El actual campeón neerlandés volvió al triunfo y cortó con la hegemonía de los McLaren. En Monza, hizo todo bien de principio a fin luego de una gran largada y mantener diferencias importantes a sus perseguidores.

El podio lo completaron Lando Norris, quien había perdido el segundo lugar en una parada de boxes de 5.9 ante Oscar Piastri, pero por orden del equipo, este le devolvió el lugar a su compañero de equipo, quienes cerraron 2-3.

El Top 6 lo completó Charles Leclerc con la Ferrari, recuperándose de la mala actuación realizada fecha pasada. Mientras que George Russell sumó para Mercedes.

Por el lado de Franco Colapinto, llegó a estar 11° con neumáticos medios, pero en el ingreso a boxes perdió terreno y terminó en el puesto 17, por detrás de su compañero de equipo Gasly.

Oscar Piastri lidera luego de 16 fechas con 324. Lando Norris lo persigue con 293, mientras que Max Vestappen quedó con 230. A nivel constructor, sólido andar de McLaren con 617, segundo Ferrari con 280, mientras que Mercedes queda tercero con 260.

Las acciones de la Fórmula 1 se reanudarán en 15 días, con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará desde el 19 al 21 de Septiembre.