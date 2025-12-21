La campaña de vacunación desarrollada el viernes por la noche en toda la provincia de Neuquén resultó un completo éxito. Detallaron que aplicaron 1.600 dosis a más de 900 personas en solo 4 horas. La iniciativa, que se llevó a cabo en 50 puntos de toda la provincia, logró convocar no solo a adultos, sino también a familias completas que aprovecharon la oportunidad para actualizar sus esquemas de vacunación.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la concurrencia de niñas y niños acompañados de padres y abuelos, quienes completaron carnets de vacunación que en muchos casos estaban desactualizados. Las autoridades sanitarias confirmaron que se logró completar la vacunación de niños de 5 años, e incluso se atendieron casos de menores de esa edad que no habían recibido ninguna vacuna hasta el momento.

Manifestaron que la demanda superó las previsiones en todos los centros habilitados. Desde antes de las 18, horario de apertura oficial, ya había personas esperando para recibir sus vacunas, especialmente en el Monumento al General San Martín, donde se registró mayor afluencia.

También se destacaron los tres hospitales capitalinos Bouquet Roldán, Heller y Castro Rendón, y el Centro de Salud Progreso. En el Monumento, personal del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) colaboró con el operativo sanitario para atender la gran cantidad de personas que se acercaron, convirtiéndose en el punto con mayor concurrencia de toda la campaña.

Las autoridades sanitarias destacaron dos aspectos clave del éxito de la campaña. La implementación de un horario extendido resultó fundamental para facilitar el acceso de la población trabajadora y las familias.

"Dieciséis de los efectores no eran puntos o vacunatorios habituales, la decisión de acercarse a plazas, ferias y lugares donde la gente transita habitualmente representó una forma efectiva de llegar a la comunidad y facilitar el acceso a la vacunación”, señaló el ministro de Salud Martín Regueiro.

La iniciativa también contó con la participación del sector privado: Leben Salud, Copelco de Cutral Co y la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes se sumaron activamente a la jornada de vacunación gratuita.